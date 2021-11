Wiesberger bei Tour-Finale weiter Schlusslicht

Bernd Wiesberger kommt beim großen Finale der Europa-Golf-Tour in Dubai (9 Mio. Dollar) weiterhin nicht in die Gänge. Alleine und als Erster spielend lieferte der Österreicher am Freitag eine weitere 76er-Runde ab und ist nach zwei Runden mit insgesamt 8 über Par weiterhin unumstrittener Träger der roten Laterne im mittlerweile 52 Spieler umfassenden Elite-Feld.

SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Wiesberger bei Tour Championship in Dubai weiter mit roter Laterne

Der erhoffte Vorstoß in die Top-50 der Golf-Weltrangliste ist damit für den Südburgenländer wohl schon nach zwei Runden unerreichbar. Selbst das Erreichen des hoch dotierten Bonus Pools für die Top-8 der Jahreswertung (Race) scheint schön langsam in weite Ferne zu rücken. Wiesberger (38) war als aussichtsreicher Zehnter im Race to Dubai angekommen.