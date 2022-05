Wiesberger rückt mit 67 bei PGA Championship weit vor

Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat am Freitag bei der 104. PGA Championship der Profi-Golfer in Tulsa/Oklahoma mit einer 67er-Runde stark aufgezeigt. Der 36-Jährige verbesserte sich am Tag nach seiner Auftakt-72 von Platz 56 aus damit weit nach vorne, zumindest vorerst lag er auf Rang 14. Etliche Spieler hatten die Runde aber noch nicht beendet, sehr wohl aber Sepp Straka. Der Austro-Amerikaner hielt nach einer 72 bei plus 3 und sollte den Cut schaffen.

SN/APA/David Cannon Collection/DAVI Bernd Wiesberger darf zur Turnier-Halbzeit zufrieden sein