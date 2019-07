Bernd Wiesberger ist am Donnerstag gut in die Scottish Open der Golfer in North Berwick gestartet. Der Burgenländer schob sich nach dem ersten Tag auf dem Par-71-Kurs mit einer 67er-Runde auf den geteilten 29. Rang. Einen Schlag mehr benötigte der Steirer Matthias Schwab, der den 53. Platz einnimmt. In Führung liegen vier Profis gleichauf mit 63 Schlägen (8 unter Par).

Quelle: APA