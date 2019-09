Wiesberger und Schwab bei PGA-Championship im Mittelfeld

Bernd Wiesberger und Matthias Schwab haben sich bei der hoch dotierten BMW PGA-Championship in Surrey am Schlusstag gesteigert. Während Wiesberger nach einer abschließenden 70 das Event der Rolex Serie (7 Mio. Euro) mit acht unter Par auf Platz 17 beendete, machte Schwab mit einer 69 noch 17 Plätze gut und wurde mit 4 unter Par 28. Der Sieg ging mit 20 unter an den Engländer Danny Willett.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/JFK Beide Österreicher konnten sich am Schlusstag steigern