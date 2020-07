Die beiden österreichischen Golfprofis Bernd Wiesberger und Matthias Schwab gehen beim Turnier der US-PGA-Tour in Blaine (Minnesota/6,3 Mio. Dollar/Par 71) gleichauf in den Schlusstag. Das Duo hält nach drei Runden bei je 205 Schlägen. Wiesberger machte mit einer 66er-Runde wie am Vortag erneut Boden gut, Schwab brauchte für seine Runde 68 Schläge.

SN/APA (AFP/Getty)/MATTHEW STOCKMAN Gute dritte Runde von Bernd Wiesberger

Sepp Straka fiel mit einer 71er-Runde und gesamt 208 Strokes zurück. Die Topleute hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Löcher absolviert. Quelle: APA