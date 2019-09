Wiesberger verbessert sich in Surrey auf Rang 18

Bernd Wiesberger hat sich beim European-Tour-Turnier der Golfprofis in Surrey weiter nach vorne gespielt. Der Burgenländer schrieb am Samstag drei unter Par an und verbesserte sich mit insgesamt 210 Schlägen damit auf Rang 18. Der Spanier Jon Rahm und der Engländer Danny Willett führen nach drei Runden mit jeweils 201 (15 unter Par).

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Wiesberger schrieb drei unter Par an