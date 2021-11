Wiesberger verbessert sich in Weltrangliste auf Platz 60

Bernd Wiesberger hat sich nach Platz zwei am Sonntag bei den Dubai Open in der Golf-Weltrangliste um vier Positionen auf Platz 60 verbessert. Der Burgenländer bestreitet ab Donnerstag das World Tour Championship in Dubai (9 Mio. Dollar). Die Ranking-Spitze blieb mit dem Spanier Jon Rahm vor dem US-Amerikaner Collin Morikawa und dessen Landsmann Dustin Johnson unverändert.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/A Wiesberger spielt diese Woche erneut in Dubai

Männer, Weltrangliste: 1. (1) Jon Rahm (ESP) 10,03 Durchschnittspunkte - 2. (2) Collin Morikawa (USA) 8,41 - 3. (3) Dustin Johnson (USA) 8,11 - 4. (4) Patrick Cantlay (USA) 7,13 - 5. (5) Xander Schauffele (USA) 7,03 - 6. (6) Justin Thomas (USA) 6,99. Weiter: 60. (64) Bernd Wiesberger (AUT) 2,10 - 154. (154) Matthias Schwab (AUT) 1,12 - 193. (188) Sepp Straka (AUT) 0,90