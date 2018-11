Wiesberger vor Comeback: Drei Turniere ab 29. November

Bernd Wiesberger ist nach siebenmonatiger Turnierpause bereit für ein Comeback. Nach einem Sehnenriss am Handgelenk Anfang Mai und der Rehabilitation war Mitte Juli doch eine Operation nötig geworden. Nun steht einem Einstieg in die Ende November startende Saison 2019 der Europa-Tour nichts mehr im Weg. Der 33-Jährige wird ab 29.11. auf Mauritius und danach zwei Turniere in Südafrika spielen.

SN/APA (AFP/GETTY)/DAVID CANNON Wiesberger musste wegen eines Sehnenrisses pausieren