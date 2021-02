Wiesberger zum Auftakt in Saudi-Arabien Dritter

Golfprofi Bernd Wiesberger hat beim zur Europa-Tour zählenden Event in King Abdullah Economic City in Saudi-Arabien einen gelungenen Start hingelegt. Der Burgenländer spielte am Donnerstag eine 64er-Runde (6 unter Par) und lag damit als Dritter drei Schläge hinter Spitzenreiter David Horsey aus England. Vier Schläge hinter Wiesberger klassierte sich der Steirer Matthias Schwab auf dem geteilten 31. Rang.

SN/APA (AFP/Getty)/SAM GREENWOOD Gelungener Start von Wiesberger in Saudi-Arabien

