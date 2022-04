Wings for Life: Topsportler laufen für den guten Zweck

Wings for Life World Run: In Saalfelden finden sich zahlreiche prominente Namen auf der Teilnehmerliste des App-Runs am 8. Mai.

SN/wings for life Fränky Zorn, Maria Marques, Hans-Peter Kreidl und Julian Eberhard laufen sich ein.

Zehntausende laufen weltweit und doch gemeinsam: Der Wings for Life World Run ist mit seinem einzigartigen Konzept zur größten Laufveranstaltung der Welt geworden. Ein "Catcher Car" fährt den Teilnehmenden als bewegliche Ziellinie hinterher. 2021 waren mehr als 180.000 Menschen aus 195 Nationen gleichzeitig unterwegs und haben damit etwas Gutes getan. Startgelder und Spenden fließen zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung. Die heurige Auflage des Laufs am 8. Mai um 13 Uhr wird eine besondere: Nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen dürfen die Laufbegeisterten wieder gemeinsam starten. Dank der bereits vor der Pandemie entwickelten speziellen App konnte zwar jeder für sich gegen das virtuelle "Catcher Car" antreten, aber der Ansporn der Gruppe hat vielen gefehlt. So erging es auch den Initiatoren des App-Runs in Saalfelden, das neben Hallein, Bergheim, St. Johann, Bad Gastein, Unken und Lofer einer der Schauplätze ist. Weltklasse-Biathlet Julian Eberhard sagt: "Zwei Jahre lang ist jeder nur für sich gelaufen. Jetzt freuen wir uns umso mehr, dass wir wieder eine richtige Veranstaltung machen können." Gelaufen wird auf einer 4,5-Kilometer-Strecke beim Ritzensee. Mit von der Partie sind neben vielen anderen Eberhards Biathlonkollegen Simon Eder und Julia Schweiger, Speedway-Ass Fränky Zorn und Ex-Skirennläufer Georg Streitberger. Zudem verleiht Anita Gerhardter, Chefin der in Salzburg beheimateten Stiftung Wings for Life, dem Pinzgauer Event mit ihrer Teilnahme besonderen Glanz. Für das engagierte Organisationsteam um Maria Marques, Ricarda Trupp und Hans-Peter Kreidl ist das Event eine Herzensangelegenheit. Auch Rollstuhlfahrer werden in Saalfelden mitmachen können. "Wir werden einen lässigen Tag verbringen", ist Julian Eberhard überzeugt und weist auf den persönlichen Bezug hin, warum Querschnittlähmung heilbar werden soll: "Unser früherer Servicemann Philipp Kuttin sitzt nach einem Unfall im Rollstuhl. Um Menschen wie ihm zu helfen, engagieren wir uns." Alle Informationen und Anmeldemöglichkeit: www.wingsforlifeworldrun.com