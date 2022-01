"Wings for Life" will eine Million Menschen mobilisieren

In 100 Tagen steigt die heurige Auflage des größten Laufevents der Welt. Beim Wings for Life World Run zugunsten der Rückenmarksforschung werden neue Rekorde ins Visier genommen.

184.000 Menschen haben 2021 beim Wings for Life World Run mitgemacht. Allein diese Massen brachten 4,1 Millionen Euro zugunsten der Rückenmarksforschung zusammen. Bewährt hat sich dabei die schon früher entwickelte App für diesen Lauf, mit der die Teilnahme überall möglich ist. Wegen der Coronapandemie fiel der World Run als Gemeinschaftserlebnis flach, umso beeindruckender waren die Zahlen.

In 100 Tagen, am 8. Mai, soll das größte Laufevent der Welt an acht Schauplätzen rund um den Globus wieder "Flagship Runs" bringen. Mit dabei sind Topstars wie Tennis-Ass Stefanos Tsitsipas oder Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier. Unter anderem in Wien wird dann wieder das "Catcher Car" als virtuelle Ziellinie die Bewegungshungrigen verfolgen. Das Wachstum ist ungebrochen, Wings-for-Life-Geschäftsführerin Anita Gerhardter sagt: "Unser Ziel ist, bis 2025 eine Millionen Menschen auf die Straße zu bringen."

Auf das gemeinsame Laufen freuen sich auch die schon die Botschafter wie Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern oder die Fußballer des FC Red Bull Salzburg. Dank der vielen Spenden steigt die Hoffnung für Querschnittgelähmte auf Heilung. Anita Gerhardter sagt: "Wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr viele erstaunliche Entwicklungen sehen."