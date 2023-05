Wings for Life World Run: Der Schnellste in Saalfelden lief einen Bergmarathon

Wings for Life World Run: Die App Runs in Salzburg brachten große Begeisterung aller Beteiligten und viele beachtliche läuferische Leistungen.

Schnellste in Wien war die Wahlsalzburgerin Veronika Mutsch.

Das Ehepaar Stöckl-Moser (l.) und die Innerhofer-Zwillinge liefen am Beginn des Saalfeldner App Runs noch mit Andreas Oberhollenzer mit, der auf mehr als 40 Kilometer kam.

Laufen für die, die es nicht können: Unter diesem Motto haben sich mehr als 200.000 Menschen weltweit am Sonntag beim Wings for Life World Run sportlich betätigt. In Salzburg, wo die Idee für diese gab es eine Reihe von App Runs, bei denen Laufbegeisterte gemeinsam den Kampf gegen das virtuelle Catcher Car aufnahmen.

In Saalfelden waren 300 registrierte Aktive sowie 200 Kinder mit dabei. "Eine echt lässige Veranstaltung, und mit dem Wetter hatten wir auch Glück", sagte Organisator Julian Eberhard. Der Ex-Weltklassebiathlet schob auf der hügeligen Strecke selbst einen Rollstuhlfahrer beachtliche 17 Kilometer weit.

Marathonrekordler Peter Herzog lief mit den Kindern, die Berglaufspezialisten Hans-Peter und Manuel Innerhofer gestalteten das Aufwärmprogramm und legten danach mit jeweils 24 Kilometern eine bemerkenswerte Distanz hin. Die Jungeltern Conny Stöckl-Moser (2017 mit 62 Kilometern weltweit Zweitbeste) und Andreas Stöckl kamen auf mehr als 25 Kilometer. Übertroffen wurden sie aber vom Saalfeldner Andreas Oberhollenzer. Der begeisterte Trailrunner und Tourengeher legte mit 41,7 Kilometern fast eine komplette Marathondistanz hin.

Im Salzburger Volksgarten schoben die Eishockey-Cracks Lukas Schreier und Thomas Hochkofler ihre schon lädierte Meistertrophäe im Einkaufswagerl über die Strecke entlang der Salzach. Paralympics-Legende Thomas Geierspichler und Motocross-Ass Matthias Walkner nahmen sich Zeit für Selfies. Künstler und Ex-Profifußballer Wolfgang Mair freute sich darüber, dass viele Teilnehmer sein auch heuer eigens für den Lauf kreiertes Shirt trugen.

Beim Flagship Run in Wien schaffte die in Salzburg lebende Niederösterreicherin Veronika Mutsch mit 49,7 Kilometern die längste Distanz bei den Frauen. Mario Bauernfeind wurde als Letzter vom Catcher Car eingeholt: 61,54 Kilometer waren für ihn eine Entschädigung für den wegen Krankheit verpassten Vienna City Marathon.