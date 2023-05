Wings for Life World Run: Mehr als 200.000 liefen weltweit mit

Einen neuen Teilnehmerrekord brachte die 10. Auflage des Wings for Life World Run am Sonntag.

Start zum Wings for Life World Run in Wien.

Beim Start um Punkt 13 Uhr MESZ waren es weltweit 206.728 Menschen, die beim globalen Charity-Event mit dabei waren. Beim Flagship Run in Wien lieferte der querschnittsgelähmte Ex-Skispringer Lukas Müller die Gänsehautmomente.

Auch zahlreiche heimische Sportstars wie Marcel Hirscher, Lisa Hauser, Johannes Lamparter, Nico Langmann, Christian Schiester, Matthias Walkner, Benjamin Karl sowie Andi Goldberger und Thomas Morgenstern gaben für die gute Sache alles, um so viele Kilometer und Spenden wie möglich für die Rückenmarksforschung zu generieren.

Anita Gerhardter, CEO der Wings for Life Stiftung, sagte: "Heute laufen über 200.000 Menschen auf der ganzen Welt für unsere Sache - das ist überwältigend. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen, der heute zusammen mit uns läuft, walkt oder rollt auf das Herzlichste bedanken." Die Beträge, die durch diesen Lauf hereinkommen, sind gut angelegt: "In den vergangenen Jahren haben wir bereits große Schritte in Richtung Heilung von Rückenmarksverletzungen gemacht. Und dank der heutigen Teilnehmer können wir brillante Forschungsprojekte und -ansätze auf ihrem Weg unterstützen."



Nicht im Rollstuhl, sondern laufend nahm Lukas Müller den Lauf in Wien in Angriff. Wenige Augenblicke vor dem Start stand der seit 2016 inkomplett querschnittsgelähmte Ex-Skispringer aus dem Rollstuhl auf und nahm erstmals laufend teil. Er schaffte sensationelle 2,35 Kilometer, bevor ihn das Catcher Car mit Olympiasiegerin Anna Gasser am Steuer einholte. "Ich bin komplett sprachlos", sagte Lukas Müller. "Ich bin komplett fertig, es fühlt sich für mich an, als wäre ich einen Ironman gelaufen. Ich wollte der Welt zeigen, was alles möglich ist und warum es so wichtig ist, dass es Wings for Life und den Wings for Life World Run gibt."

13.500 registrierte Teilnehmer waren allein beim Flagship Run in Wien am Start. Die besten Läuferinnen und Läufer waren auch nach drei Stunden noch am Weg. Ob in Australien in der Nacht und bei strömendem Regen oder an vielen Schauplätzen bei großer Hitze - am Sonntag waren sie alle mit einem großen Ziel vereint.