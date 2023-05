Wings for Life World Run: Wo überall gelaufen wird

Am Sonntag um 13 Uhr fällt weltweit der Startschuss zum großen Charity-Lauf zugunsten der Rückenmarksforschung. Alleine per App oder bei Flagship Runs kann Jedermann mitmachen.

In Salzburg, wo die Idee zu dem weltumspannenden Lauf entstanden ist, werden auch heuer wieder in vielen Orten App-Runs stattfinden. Mit 20 Euro Nenngebühr, die zur Gänze in die Rückenmarksforschung fließen, ist man dabei. Auch Rollstuhlfahrer sind herzlich willkommen.

Hier wird gemeinsam gelaufen:

St. Wolfgang/Strobl

Salzburg-Volksgarten

Salzburg-Lehen

Bergheim

St. Johann im Pongau

Unken

Lofer

Zell am See

Saalfelden

Alle Infos zu den Locations und zur Anmeldung sind auf www.wingsforlifeworldrun.com/de/locations zu finden.

Der Lauf am Ritzensee in Saalfelden wird der größte im Land Salzburg sein. Bereits im Vorjahr war in der Pinzgauer Metropole viel los, unter anderem starteten Wings-for-Life-Geschäftsführerin Anita Gerhardter und DJ Ötzi dort.

Wien ist wie jedes Jahr Bühne des größten Flagship Runs in Österreich. Die 13.500 Startplätze sind bereits ausgebucht. Anita Gerhardter, die heuer selbst in der Bundeshauptstadt dabei sein wird, sagt: "Es ist großartig zu sehen, was sich seit dem ersten Wings for Life World Run getan hat. Über eine Million Teilnehmer haben sich uns seit 2014 bereits angeschlossen und mehr als 38 Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt, die zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung fließen."

Der Wiener Lauf führt von der Innenstadt in Richtung Donauinsel und danach in Richtung Tulln - sofern nicht bereits das Catcher Car, gesteuert von Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, die Sportler eingeholt hat. Diese mobile Ziellinie nähert sich ab 30 Minuten nach dem Laufstart mit steigender Geschwindigkeit von hinten. Wie viele Kilometer man schaffen kann, ist durch einen Kalkulator auf der Wings-for-Life-Homepage einfach zu errechnen. Am Rathausplatz in Wien wird Teilnehmern und Besuchern am Samstag und Sonntag neben dem Lauf ein vielseitiges Programm mit Live Shows, prominenten Gästen, Warm-up Training und interaktiven Erlebnissen geboten.

Laufen mit den Stars

Alle Österreichs-Locations sind unter www.wingsforlifeworldrun.com/de/locations

zu finden. Zahlreiche Sportstars wie Rallye-Dakar Champion Matthias Walkner, Kombinations-Gesamtweltcupsieger Johannes Lamparter, Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser, Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl sowie die ehemaligen Skisprung-Superstars Andi Goldberger und Thomas Morgenstern sind für die gute Sache mit am Start.

Auch der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher läuft in diesem Jahr wieder mit und lädt Teilnehmer ein, gemeinsam mit ihm im Team Kilometer zu sammeln. Die Team-Funktion ermöglicht es Teilnehmern unabhängig von ihrem Laufort virtuell vereint zu laufen und sich so gegenseitig zu motivieren. Jeder kann sein eigenes Team gründen oder sich anderen anschließen. Neben Hirscher kann man so auch zusammen mit Stars wie Thomas Morgenstern und Lukas Müller oder dem EC Red Bull Salzburg starten.

Daneben besteht für alle Laufbegeisterten auch die Möglichkeit, für sich allein zu laufen und sich dabei von einem virtuellen Catcher Car verfolgen zu lassen. Die App kann im Play Store heruntergeladen werden.