Wings of Life World Run: Pinzgauer Duell um Österreich-Sieg war hauchdünn

Mehr als 180.000 Menschen aus 195 Ländern haben weltweit am Wings for Life World Run am Sonntag teilgenommen und insgesamt 4,1 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung erlaufen.



"Ich bin sprachlos. Es waren viel mehr Teilnehmer als wir uns zu träumen gewagt hätten. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen, der heute zusammen mit uns gelaufen, gewalkt oder gerollt ist, auf das Herzlichste bedanken" sagte Anita Gerhardter, CEO der gemeinnützigen Stiftung Wings for Life. "Gemeinsam haben wir das Leben gefeiert und haben eine unglaubliche Spendensumme gesammelt, um eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden."

Starke Leistungen brachten die besten Athleten: Die Russin Nina Zarina und der Schwede Aron Anderson sicherten sich mit 61,1 km und 66,8 km den Gesamtsieg bei der achten Auflage des Laufs. Zu den Österreich-Siegern kürten sich Margit Lazzeri (42,4 km) aus Leogang und Wolfgang Wallner (56,1 km).

Dabei ging es im Duell der besten Frauen hauchdünn zu: Denn mit Sarah Dreier aus Neukirchen war eine weitere Pinzgauerin ebenfalls mit 42,4 Kilometern praktisch gleichauf mit Margit Lazzeri. Die Lehrerin, die als Skibergsteigerin im Weltcup bereits aufgezeigt hat, war mit einem großen Team aus 32 Teilnehmern von ihrem Heimatort aus unterwegs: "Ab Mittersill bin ich allein gelaufen, hatte aber tolle Unterstützung durch meine beste Freundin und meinen Papa", schildert Sarah Dreier. In Kaprun endete der Lauf, am Tag danach spürte sie die Aktivität noch in den Knochen: "Das war mein bisher längster Lauf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so weit schaffe, nachdem ich im Vorjahr schon 41 Kilometer absolviert habe." Lazzeri und Dreier lagen in der weltweiten Rangliste auf Platz acht und neun bei den Frauen. Dreier war Schnellste ihrer Altersklasse bis 25 Jahre.

Bei den Herren war Routinier Wolfgang Wallner, der Mitglied im Team Marcel Hirscher war, mit 56,1 km ebenfalls denkbar knapp der beste Österreicher. In der weltweiten Gesamtwertung belegte der Niederösterreicher aus Piesting bei Wiener Neustadt damit den 9. Rang, ihm fehlten nur 6,3 Kilometer auf die Top 3 des Wings for Life World Runs 2021. Österreich stellte allein knapp 60.000 registrierte Teilnehmer. darunter zahlreiche bekannte Persönlichkeiten und Sport-Stars wie Marcel Hirscher, Lisa Hauser, DJ Ötzi, Anna Gasser, Johannes Lamparter, Benjamin Karl, Lukas Müller, Nico Langmann, Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern, Andi Goldberger und viele mehr.

Neureuther besiegte Hirscher

Viele Augen waren auch auf das Team-Duell für den guten Zweck der ehemaligen Skistars Marcel Hirscher und Felix Neureuther gerichtet. Nicht nur der Ehrgeiz, gegen den ehemaligen Kontrahenten auf jeden Fall gewinnen zu wollen, beflügelte die beiden Sportstars, sondern auch das Wissen, dass man mit jedem Teilnehmer mehr Spendengelder für die Rückenmarksforschung erlaufen kann. Anders als in vielen Slalomläufen hatte in dieser Challenge Felix Neureuther mit seinem Team und insgesamt 25.387 gelaufenen Kilometern das bessere Ende für sich. Das Team Hirscher kämpfte bis zum letzten Meter und erreichte insgesamt 20.839 km für die Wings for Life Stiftung. "Es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn man weiß, dass um 13.00 Uhr zur gleichen Zeit auf der ganzen Welt Menschen loslaufen", betonte Marcel Hirscher nach dem ihn das Catcher Car eingeholt hatte. "Man ist Teil einer riesigen Community und jeder weiß, wofür man läuft: Dafür die Rückenmarksforschung zu fördern und Querschnittslähmung heilbar zu machen. Für mich ist der Wings for Life World Run eine der coolsten Veranstaltungen, die es gibt."

Der Termin für die 9. Auflage des Wings for Life World Runs steht bereits fest. Im nächsten Jahr findet der Lauf am 8. Mai 2022 statt. Die Anmeldung ist bereits unter www.wingsforlifeworldrun.com geöffnet.