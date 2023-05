Wird der 9000er geknackt? Hoffen auf Sternstunde in Götzis

9000-Punkte-Zehnkämpfer Damian Warner und Anouk Vetter sind die Favoriten beim Traditionsmeeting der Mehrkämpfer an diesem Wochenende in Vorarlberg.

Große Sternstunden der Leichtathletik hat Götzis schon viele erlebt. Sollte es an diesem Wochenende eine weitere geben, liegt das mit großer Wahrscheinlichkeit an Damian Warner oder an Anouk Vetter. Die beiden Vorjahressieger sind die Topfavoriten bei der 48. Auflage des traditionsreichen Mehrkampfmeetings.

Ein bestimmtes Punkteziel hat der bislang siebenfache Götzis-Sieger Warner im Kopf, gab sich aber bei der Pressekonferenz am Freitag bedeckt: "Wir antworten vage wie Politiker", scherzte der 33-jährige Kanadier. Er hat im Vorjahr bei Olympia in Tokio als vierter Athlet der Geschichte die magische 9000er-Marke überboten. Der erste war 2001 der Tscheche Roman Šebrle. Er durchbrach die historische Schallmauer damals in Götzis. 9026 Punkte waren danach elf Jahre lang Weltrekord. Zuvor hatte bereits der Brite Daley Thompson zwei Mal (1980, 1982) im Möslestadion Weltrekord markiert.

Für Warner wie für Vetter steht schon die heurige WM in Budapest im Blickpunkt. Auch etliche weitere der insgesamt 56 Athletinnen und Athleten wollen frühzeitig die hoch angesetzten Limits dafür (8460 bzw. 6480 Punkte) überbieten. Zu den stärksten Konkurrenten Warners gehört der Schweizer Simon Ehammer. Der Vizeeuropameister von München 2022 hat im Vorjahr in Götzis eine eigene Sternstunde gehabt: Mit 8,45 Metern gelang ihm die Weltbestleistung für einen Weitsprung innerhalb eines Zehnkampfs.

Der Niederländerin Vetter dürften die EM-Zweite Adrianna Sułek (POL), die starken US-Amerikanerinnen Anna Hall und Annie Kunz sowie Ex-Weltmeisterin Katarina Johnson-Thompson das Leben schwer machen. Österreichs Hoffnungen sind WM-Kandidatin Sarah Lagger, Chiara-Belinda Schuler und Isabel Posch.