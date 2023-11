Wizani holt mit Finaleinzug bei Trampolin-WM Olympia-Ticket

Benny Wizani hat am Samstag nach starker Leistung bei der Trampolin-WM im englischen Birmingham das Finale der besten acht erreicht. Der 22-jährige Niederösterreicher hat damit endgültig den Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris in der Tasche, allerdings muss er dafür am Sonntag auch antreten. Wizani war im Semifinale mit seinem persönlichen Rekord von 60,600 Punkten sogar Zweiter und musste sich nur dem Chinesen Wang Zisai (60,870) beugen.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Benny Wizani flog ins WM-Finale

Wizani war in seiner Zwölfergruppe als Sieger fix im Finale. Allerdings haben alle acht Finalisten die Chance auf Medaillen. "Unglaublich, ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es noch gar nicht fassen", sagte Wizani erfreut. Begeistert war auch Trampolin-Sportdirektorin Ingrid Hemedinger, die nun auch eine Wette verloren hat. "Mein nächster Friseurbesuch bedeutet jetzt ein Haarschnitt nach Bennys Wahl", erzählte sie. "Dass Benny seine Leistung so punktgenau abrufen konnte, ist unglaublich."