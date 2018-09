WM-Entscheidung im Speed ohne Österreicher

Die K.o.-Phase der Speed-Bewerbe bei der Kletter-WM in Innsbruck am Donnerstagabend findet ohne Österreicher statt. Alle elf angetretenen KVÖ-Athleten schieden in der Qualifikation aus. Die schnellsten waren Laura Lammer in neuem österreichischen Rekord von 8,754 Sekunden als 19. sowie Lukas Knapp in 6,733 auf Rang 23. Lammer verpasste das Achtelfinale um nur 0,3 Sekunden.

SN/APA/BARBARA GINDL Jessica Pilz kam nicht über Rang 58 hinaus