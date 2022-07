WM-Gold im Marathon an Tola, über 10.000 m an Cheptegei

Mit Tamirat Tola hat einer der Favoriten den WM-Marathon am Sonntag in Eugene (Oregon) gewonnen. Der Äthiopier, 2017 bereits WM-Zweiter, setzte sich in einem nach über lange Zeit einsamen Rennen an der Spitze im neuen WM-Rekord von 2:05:36 Stunden vor seinem Landsmann Mosinet Geremew (2:06:44) und Tokio-Olympia-Bronzemedaillengewinner Bashir Abdi aus Belgien (2:06:48) durch. Die 10.000 m wurden wieder eine Beute von Joshua Cheptegei aus Uganda.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/H Cheptegei gewann erneut 10.000-m-Gold

In 27:27,43 Minuten verwies Titelverteidiger Cheptegei den Kenianer Stanley Waithaka Mburu (27:27,90) und seinen Landsmann Jacob Kiplimo (27:27,97) auf die weiteren Plätze. Der 25-Jährige ist der insgesamt vierte Athlet, der zweimal hintereinander WM-Gold über 10.000 m gewann nach Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele und Mo Farah. Im Hammerwurf setzte sich die US-Amerikanerin Brooke Andersen mit 78,96 m vor der Kanadierin Camryn Rogers (75,52) und ihrer Landsfrau Janee Kassanavoid (74,86) durch, es war der zweitgrößte Abstand zur Zweitplatzierten in der WM-Geschichte. Marathonstart war bereits um 6.15 Uhr Ortszeit beim Autzen Stadion. Bei perfekten Bedingungen mit bedecktem Himmel und Temperaturen von am Ende des Rennens nicht mehr als 17 Grad hatte Tola, Dritter der Jahresweltbestenliste, bereits bei Kilometer 32 den letztlich erfolgreichen Ausreißversuch gestartet. Doppelolympiasieger, Paris-Weltmeister und Weltrekordler Eliud Kipchoge aus Kenia hatte auf ein Antreten verzichtet, er will den Berlin-Marathon im September in Angriff nehmen. "Es war mein Traum, einmal eine WM zu gewinnen. Ich habe mich lange darauf vorbereitet", sagte Tola. Fehler, die er noch 2017 gemacht habe, als er Zweiter wurde, seien ihm nun nicht mehr passiert.