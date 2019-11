WM-Platz sechs trotz Schwimmeinlage für Bergläufer Manuel Innerhofer

Eine starke Vorstellung zeigte Manuel Innerhofer bei der Berglauf-WM in Argentinien. Der Athlet vom LC Oberpinzgau schaffte eine sensationelle Top-Ten-Platzierung.



Bei der Berglauf Weltmeisterschaft in Villa La Angostura (ARG) kam Manuel Innerhofer (LC Oberpinzgau) am Freitag auf der 14,7 km langen Strecke der Männer in 1:06:15 Std. auf den starken sechsten Platz. Zuletzt gelang Florian Heinzle im Jahr 2003 mit Platz zwei bei einer Berglauf-Weltmeisterschaft eine ähnliche gute Leistung eines Österreichers. Manuels Zwillingsbruder Hans-Peter kam in 1:08:55 Std auf Platz 19.

Der Sieg ging an Joseph Gray (USA) in 1:05:13 Std. 75 Läufer kamen auf der anspruchsvollen Strecke mit 754 Höhenmeter bergauf und bergab ins Ziel. Durch starken Regen war auch eine (ungeplante?) Flussdurchquerung dabei, bei der Manuel durch einen Sturz eine kurze unfreiwillige Schwimmeinlage hatte.



Manuel Innerhofer nach dem Rennen: "Mir ist es heute sehr gut gegangen. Die Strecke war wirklich anspruchsvoll, bergab steil und rutschig. Ich bin taktisch gut gelaufen und habe mich vom 15. Platz dann bergab vorgearbeitet."

Auch sein Bruder Hans-Peter konnte er Erwartungen übertreffen: "Mit der Top 20 Platzierung bin ich sehr glücklich, am Anfang war ich nur unter den Top 40. Viele Teilnehmer sind sehr schnell angelaufen, ich habe mir mein Rennen aber gut eingeteilt." Die beiden Salzburger Athleten wurden in Argentinien von ihrem langjährigen Coach Peter Bründl betreut.

Quelle: SN