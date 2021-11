WM-Play-off-Ticket für ÖFB-Team wohl am Samstag fix

Österreichs Fußball-Nationalteam könnte am Samstag bereits fix im Play-off um die drei letzten europäischen WM-Tickets im März stehen. Spanien ist nach einem 1:0-Sieg am Donnerstagabend in Griechenland wie Belgien und Italien nicht mehr aus den Top zwei seiner Gruppe zu verdrängen. Für Österreichs Play-off-Teilnahme über den Nations-League-Gruppensieg im Vorjahr darf höchstens ein Team aus dem Quintett Belgien, Italien, Spanien, Frankreich und Wales diese Plätze verpassen.

SN/APA/AFP/ARIS MESSINIS Sarabia und Co. gewannen auch zur Freude der ÖFB-Truppe

Sollte Bosnien-Herzegowina am Samstagnachmittag (15.00 Uhr) in der Frankreich-Gruppe daheim gegen Finnland gewinnen, hätte das ÖFB-Team sein Play-off-Ticket sicher. Gelingt dies nicht, könnten die Franzosen selbst am Samstagabend (20.45 Uhr) mit einem erwarteten Punktgewinn gegen das in der WM-Qualifikation noch sieglose Schlusslicht Kasachstan ihren Platz in den Top zwei fixieren.