Die Niederlande haben sich die WM-Premiere im Mixed-Nationenzeitfahren über 27,6 Kilometer gesichert. Deutschland lag als Zweiter 23 Sekunden zurück, Gastgeber Großbritannien als Dritter 51. In dieser neuen Disziplin der Straßen-Weltmeisterschaften in Harrogate traten pro Nation zunächst drei Fahrer und danach drei Fahrerinnen an. Österreich war nicht vertreten.

Quelle: Apa/Ag.