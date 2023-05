Wo der Salzburg-Marathon Weltklasse ist

Schon 2009 setzte Marathon-Veranstalter Johannes Langer auf das Thema Nachhaltigkeit. Von der Anreise bis zur Verpflegung gibt es Potenzial.

Der Countdown läuft: Nur noch zehn Tage dauert es bis zum Salzburg-Marathon 2023. Nicht nur die tausenden Laufbegeisterten wollen sich messen, auch die Veranstalter haben ehrgeizige Ziele. Es gilt, einen Weltklassestatus zu verteidigen: Das Nachhaltigkeitskonzept des Salzburg-Marathons wurde im Vorjahr vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics als mustergültiges Fallbeispiel gelobt. Organisator Johannes Langer sagt: "Unser erklärtes Ziel ist das Finden möglichst nachhaltiger Lösungen in allen Organisationsteilen." Schon seit 2009 setzt Langer auf die grüne Schiene, die Bio-Zertifizierung wird jährlich streng geprüft. Heute fordern Sportlerinnen und Sportler Nachhaltigkeit überall ein, Salzburg arbeitet daran, seine führende Position zu halten.

Hochwertiger "Treibstoff" ist gefragt

Die Vermeidung von Müllbergen an den Verpflegungsstationen ist dabei nur eine von vielen Maßnahmen. Aludosen sind komplett tabu, Startersackerl und Trinkbecher bestehen aus biologisch abbaubarem Material. Frisches Salzburger Quellwasser statt Plastikflaschen spart Logistikfahrten, die prinzipiell in jahrelanger Zusammenarbeit mit dem Logistikpartner Gebrüder Weiss auf ein Minimum reduziert wurden. Die Lebensmittel kommen entweder aus regionaler Produktion oder sind Bio-Fairtrade-Ware. "Zur Erbringung individuell guter Leistungen brauchen wir einen hochwertigen Treibstoff", sagt Langer, der auch etliche Top-Athleten wie Peter Herzog oder Eva Wutti trainiert. "Genau diesen bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Lauffestspielen der Mozartstadt seit vielen Jahren in hochwertiger Bio-Qualität."

Laufbegeisterte ernähren sich überdurchschnittlich gesund und treffen viele bewusste Entscheidungen, weil sie sich in ihrem aktiven Lebensstil intensiv mit den entsprechenden Themen auseinandersetzen. Eine bewusste Zusammenstellung des

Ernährungsplans sowie nachhaltiges Verhalten im Alltag zählen meistens dazu."

Anreise mit dem Marathon-Zug

Im Rundherum gibt es ebenfalls viel Potenzial. Die Begleitfahrzeuge fahren mit E-Antrieb, Polizei und Rettungsdienste sind verstärkt mit Rad und Mountainbike am Weg. Die Startnummer gilt von Freitag bis Sonntag (19. bis 21. Mai) als Öffi-Ticket in der Kernzone. Und für alle, die aus Innergebirg anreisen, wird es auch heuer am Sonntag die kostenlose Fahrt mit dem Marathon-Zug geben, der ab Schwarzach-St. Veit die Linie S3 bis Mülln befährt. Johannes Langer erklärt: "Der Marathon-Zug steht erstens für Nachhaltigkeit, zweitens verlängert und intensiviert er das gemeinsame Lauferlebnis unter Gleichgesinnten aus derselben Region."

Die Laufstrecke

Interaktiver Streckenplan auf Google Maps

Zeitplan

Montag, 15. Mai (7.30 Uhr): "Anlaufen" in die Marathon-Woche (Volksgarten)

Mittwoch, 17. Mai (17 Uhr): Plogging (Start im Volksgarten)

Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt; 9 Uhr): Salewa GipfelTreffen (Volksgarten, Gaisberg)

Freitag, 19. Mai

13 bis 19 Uhr: SportMall mit Startnummernabholung und Medical Service (Eisarena Volksgarten)

19.15 Uhr: Salzburg Frauenlauf (5,5 km)

20 - 21.30 Uhr: Siegerinnenehrung, Welcome Party mit DJane Sarah Viola



Samstag, 20 Mai

8.30 Uhr: Cup&Cino Frühstückslauf (Eisarena Volksgarten)

13 bis 19 Uhr: SportMall mit Startnummernabholung und Medical Service (Eisarena Volksgarten)

12 bis 19 Uhr: Bunte Sportpalette (Volksgarten)

15.15 Uhr: Mini-Marathon und Junior-Marathon (Volksgarten)

18.30 Uhr: #OneMileForASmile Inclusion Rund by Coca-Cola (Volksgarten)

20 bis 21.30 Uhr: Integrations-Party mit DJ



Sonntag, 21. Mai

8.45 Uhr: Start Hervis-10K CityRun (Hostallgasse)

9.00 Uhr: Start Salzburg Marathon, Sparkasse Halbmarathon (Griesgasse)

9.10 Uhr: Start Powerade Staffelmarathon (Griesgasse)

ab 9.15 Uhr: Zieleinläufe (Hofstallgasse)

ab 10 Uhr: Flower Ceremonies

ca. 16.30 Uhr: Veranstaltungsende