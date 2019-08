Eidgenössisches Schwinger- und Älplerfest. 400 Sonderzüge, 18 Stunden Live-TV, 300.000 Fans: Die Schweiz sucht nächste Woche den Schwingerkönig.

Glauben Sie, unser Nachbarland Schweiz zu kennen? Dann raten Sie einmal, was dort die größte Sportveranstaltung in diesem Jahr ist. Falsch geraten, es ist weder die Herren-Abfahrt in Wengen noch das ATP-Turnier in Basel: Es ist das Eidgenössische Schwinger- und ...