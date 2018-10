Wo Fußballzukunft passiert

Frauen auf dem Vormarsch. Österreichs talentierteste Kickerinnen streben dank Intensivausbildung an Europas Spitze.

Der Fußball ist eine Männerwelt. Schon bei den Kleinsten finden sich selten mehr als ein bis zwei Mädchen in einer Mannschaft. Eine Spielerin, die sich hier unter all den Burschen durchsetzt, kann es dafür ins Fußball-Paradies schaffen: Kicken am Vormittag, Kicken am Nachmittag, die Schule und das Internat gleich neben den Trainingsplätzen, dazu aufregende Reisen und Länderspiele mit den österreichischen Nachwuchs-Nationalteams.