Wöber unterlag mit Sevilla nach 100 Minuten

Maximilian Wöber ist bei einer 1:2-Niederlage des FC Sevilla in der spanischen Liga beim Letzten Huesca wieder mit von der Partie gewesen. Der österreichische Fußball-Teamspieler wurde in der 62. Minute für den Dänen Simon Kjaer eingetauscht. Nachdem Sevilla nach einer Aufholjagd in der 92. Minute schon wie der Sieger ausgesehen hatte, gelang in der 99. Minute der Heimmannschaft das Tor.

/APA (AFP)/ANDER GILLENEA Das Spiel gegen den Tabellenletzten Huesca endete 1:2