Wöber vor Wechsel zu Gladbach - Sky

ÖFB-Nationalteamspieler Maximilian Wöber steht unmittelbar vor einem Transfer zu Borussia Mönchengladbach. Laut dem TV-Sender "Sky" soll der 25-jährige Verteidiger in den nächsten 48 Stunden den Medizincheck absolvieren und sich folgend für ein Jahr leihweise dem deutschen Fußball-Bundesligisten anschließen. Erst Anfang des Jahres wechselte Wöber für zwölf Millionen Euro von Red Bull Salzburg zu Leeds United.

Mit dem englischen Club stieg Wöber unlängst aus Premier League ab. Die Leihgebühr für den Abwehrspieler soll 500.000 Euro betragen, bereits am Montag könnte die Präsentation bei der Borussia erfolgen.

Wöber reifte bei Rapid Wien zum Profi, ehe es ihn über die Stationen Ajax Amsterdam und FC Sevilla wieder zurück in die österreichische Bundesliga verschlug. Nach dreieinhalb Jahren in Salzburg wechselte er schließlich auf die Insel zu Leeds und Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch. In Gladbach stehen mit Hannes Wolf und Stefan Lainer bereits zwei Österreicher unter Vertrag.