Woods zog sich von PGA Championship zurück

Golf-Superstar Tiger Woods aus den USA hat sich von der 104. PGA Championship zurückgezogen. Der 46 Jahre alte Golf-Superstar aus den USA spielte am Samstag auf dem schweren Par-70-Kurs im Southern Hills Country Club nur eine schwache 79er-Runde. Nach der dritten Runde führte der Chilene Mito Pereira mit 201 Gesamtschlägen. Der Österreicher Bernd Wiesberger fiel 19 Plätze zurück und liegt nun mit 213 Strokes auf dem geteilten 36. Rang, Sepp Straka rangiert auf Position 76.

Straka hatte die dritte Runde in Tulsa verpatzt, er rutschte mit 222 Strokes auf den geteilten letzten Rang ab. Woods, der schon am Freitag unter Schmerzen gespielt hatte, leistete sich am dritten Tag zu viele Fehlschläge - sogar ein Triple-Bogey musste er auf seiner Scorekarte notieren. Auf der sechsten Spielbahn, einem knapp 200 Meter langen Par 3, benötigte der 15-malige Major-Sieger sogar sechs Schläge, um seinen Ball im Loch zu versenken. Am Vortag hatte er sich dank einer Energieleistung und einer Runde von 69 Schlägen für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende qualifiziert. Für Woods war es erst das zweite PGA-Turnier seit seinem schweren Autounfall im Februar 2021.