WSG Tirol in 2. Cup-Runde out - Lustenau, WAC, GAK weiter

In der zweiten Runde des österreichischen Fußball-Cups hat es am Dienstag den ersten Bundesligisten erwischt. Die WSG Tirol musste sich beim Zweitliga-Aufsteiger DSV Leoben mit 1:3 geschlagen geben. Mit dem WAC (2:1 in Ried) und Austria Lustenau (3:2 bei der Vienna) stiegen zwei weitere Oberhaus-Clubs ins Achtelfinale auf. Auch Zweitliga-Spitzenreiter GAK (2:1 daheim gegen Stripfing) kam weiter. Dornbirn - SKN St. Pölten ging in die Verlängerung.

Das Duell zwischen dem Kapfenberger SV und Lafnitz war wegen eines Flutlichtausfalls einige Minuten unterbrochen, konnte dann aber fortgesetzt werden. Das Highlight des Abends stieg in Grödig, wo Austria Salzburg und Red Bull Salzburg aufeinandertrafen. Das Out der WSG Tirol zeichnete sich schon in der Anfangsphase ab. Kevin Friesenbichler stellte aus einem Elfmeter auf 1:0 für die Hausherren (19.), Deni Alar legte bereits zwei Minuten später per Kopf nach und erhöhte in der 48. Minute auf 3:0. Der eingewechselte Nik Prelec sorgte in der 53. Minute für den Anschlusstreffer, mehr war für den aktuellen Bundesliga-Vorletzten allerdings nicht mehr drin. Im Gegensatz dazu kam das momentane Oberhaus-Schlusslicht Austria Lustenau eine Runde weiter - wenn auch mit Mühe. Bei der Vienna verlief für die Gäste zunächst alles nach Plan, Nikolai Baden-Frederiksen bescherte den Vorarlbergern mit seinem Doppelpack (5., 20.) eine frühe 2:0-Führung. Die Wiener schöpften dank Bernhard Luxbacher (51.) wieder Hoffnung, doch Torben Rhein schoss aus einem Penalty wieder den alten Zwei-Tore-Vorsprung heraus (63.). Der Vienna gelang durch Philipp Ochs (67.) nur noch das 2:3. Ebenfalls nur mit einem knappen Sieg zog der WAC in die Runde der letzten 16 ein. Mohamed Bamba scorte für die Wolfsberger (43., 72.), die Rieder konnten dem nur ein Tor von David Bumberger entgegensetzen (75.). Auch der GAK landete einen 2:1-Erfolg - vor Heimpublikum trafen Levan Eloshvili (12.) und Milos Jovicic (45.). Nach dem Anschlusstreffer von Stefan Rakowitz (48.) kam noch einmal Spannung auf, der Zweitliga-Spitzenreiter brachte den Vorsprung trotzdem über die Zeit.