Zajac/Matz siegten bei Kieler Woche in Nacra-17-Klasse

Mit Platz vier in einem dramatischen Medal Race haben die Österreicher Thomas Zajac und Barbara Matz am Sonntag bei der Kieler Segelwoche die Nacra-17-Klasse gewonnen und damit zum zweiten Mal nach 2017 bei der Traditionsveranstaltung triumphiert. Der Rio-Bronzemedaillengewinner und seine Vorschoterin lagen am Ende mit 38 Punkten vier Zähler vor den Italienern Maelle Frascari/Vittorio Bissaro.

SN/APA (dpa)/Frank Molter Glückliche Sieger in der Ostsee