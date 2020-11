Zauberschlag von Jon Rahm begeistert die Golfwelt

Der Weltranglisten-Zweite ließ im Training seinen Ball mit dreimaligem Aufsetzen über den Teich an der 16. Spielbahn tanzen, dann hüpfte die kleine weiße Kugel auf das Grün und rollte anschließend wie von Zauberhand ins Loch. Es war ein besonderes Ass und das an Rahms 26. Geburtstag.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 - on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH