Die Offenen Golf-Meisterschaften in Zell am See haben es in der kommenden Woche in sich: Auch Bernd Wiesberger, Matthias Schwab, Markus Brier und Christine Wolf kommen.

SN/gepa Vor einem Monat zusammen bei einer Charity, kommende Woche Gegner in Zell: Bernd Wiesberger, Matthias Schwab, Christine Wolf (v. l).