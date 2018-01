Ziegler/Kiefer bei Eiskunstlauf-EM nach Kurzprogramm 7.

Die Olympia-Teilnehmer Miriam Ziegler und Severin Kiefer sind am Mittwoch mit einem siebenten Rang im Kurzprogramm in die Eiskunstlauf-EM in Moskau gestartet. Die 23-jährige Burgenländerin und ihr 27-jähriger Salzburger Partner, mit dem sie in Kuchl lebt, erhielten für ihre Darbietung 63,94 Punkte und kamen bis etwa einen Punkt an ihre Bestmarke von Oberstdorf 2017 heran.

SN/APA (AFP)/YURI KADOBNOV Gutes Ergebnis für Miriam Ziegler und Severin Kiefer