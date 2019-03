Ziegler/Kiefer erreichten bei Eiskunstlauf-WM Top-Ten-Ziel

Das österreichische Paarlauf-Duo Miriam Ziegler/Severin Kiefer hat bei den Weltmeisterschaften der Eiskunstläufer in Saitama in Japan sein gestecktes Top-Ten-Ziel erreicht. Die beiden verbesserten sich am Donnerstag in der Kür vom elften Platz nach dem Kurzprogramm auf Endposition zehn, wobei ihnen dafür die elftbeste Kürleistung reichte. Es siegten die Chinesen Sui Wengjing/Han Cong.

SN/APA (AFP)/NICOLAS DATICHE Punktlandung auf Platz zehn