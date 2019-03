Znojmo besiegte Capitals, auch Linz, Salzburg glichen aus

Der HC Znojmo hat am Freitag die Siegesserie der Vienna Capitals in der Erste Bank Eishockey-Liga beendet und mit einem 4:3-Heimerfolg im Viertelfinal-Play-off (best of 7) zum 1:1 ausgeglichen. Das gelang auch Red Bull Salzburg mit einem 3:2 n.V. gegen Fehervar und den Black Wings Linz mit einem 4:3 n.V. gegen die Graz 99ers.

SN/APA (Archiv/EXPA)/EXPA/JFK Salzburgs "Bullen" mühten sich in der Overtime zum 1:1