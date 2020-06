Zulj-Tor bei Bochums Sieg in 2. deutscher Liga

Robert Zulj war am Freitag beim 2:0-Erfolg von VfL Bochum in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga gegen St. Pauli an beiden Treffern beteiligt. Das 1:0 erzielte der 28-Jährige, der im Jänner von Hoffenheim gekommen war, per Foulelfer (15.), beim 2:0 durch Leitsch (73.) leistete er mit einem Corner die Vorarbeit. Der SV Sandhausen feierte mit Martin Fraisl im Tor den dritten Sieg in Serie.

Bochum ist schon acht Spiele in Serie ungeschlagen und verbesserte sich vorerst auf den sechsten Rang. Sandhausen ist vor den weiteren Matches am Wochenende Achter und bejubelte den überhaupt ersten Erfolg in Fürth. Die Franken (9.) warten hingegen schon fünf Matches auf einen Sieg. Quelle: APA