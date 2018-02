Zum Einstand gab es Silber

Mit persönlichen Bestleistungen holte sich Union-Athlet Florian Maier in der allgemeinen Klasse den zweiten Platz bei den Mehrkampfmeisterschaften. Nun beginnt die Vorbereitung fürs Frühjahr.

Für den Leichtathleten Florian Maier gab es in den vergangenen Monaten einige Veränderungen. Der 19-Jährige von der Union Salzburg wechselte nach der Matura an der HTL in Itzling ins Heeressportzentrum nach Rif. Zudem tritt er nun nicht mehr im Juniorenbereich an, sondern in der U-23 beziehungsweise in der allgemeinen Klasse.

Bei den Hallen-Staatsmehrkampfmeisterschaften im Wiener Ferry-Dusika-Stadion feierte der Eugendorfer einen Einstand nach Maß. Er holte sich auf Anhieb die Silbermedaille. Nach einer schwachen Leistung im 60-Meter-Sprint machte er vor allem im Weitsprung und beim Kugelstoßen Punkte gut. Sowohl beim Kugelstoßen (13,60 Meter) als auch beim Hochsprung (1,92 Meter) erzielte er eine persönliche Bestleistung. Nach zehn Disziplinen musste er sich nur Dominik Distelberger geschlagen geben. Der 27-jährige Niederösterreicher ist derzeit Österreichs Aushängeschild im Mehrkampf.

Kurze Zeit darauf bestätigte Florian Maier seine guten Leistungen bei den Hallen-Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse in den Einzeldisziplinen in der Linzer TipsArena. Dort holte der Union-Athlet im 60-Meter-Hürdenlauf in einer Zeit von 8,48 Sekunden die Bronzemedaille. Im Kugelstoßen verbesserte er abermals seine eigene Bestleistung auf 13,85 Meter und wurde immerhin Sechster. "Mit Bronze im Hürdenlauf bin ich sehr zufrieden" erklärt er.

Für den 19-Jährigen beginnen nun die Vorbereitungen für die Veranstaltungen im Freien, die im Mai starten. Im Schnitt trainiert Florian Maier zwei Mal pro Tag. Gemeinsam mit seiner Trainerin Olivia Raffelsberger und den Trainern Ernst Grössinger und Sascha Kratky geht es nun darum, sich sukzessive in den einzelnen Disziplinen zu verbessern. "Vor allem im Stabhochsprung sehe ich noch Potenzial bei mir", sagt der Leichtathlet. Dort liegt seine derzeitige Bestleistung bei 4,10 Meter. "Am Ende des Jahres sollen es 4,40 Meter sein, das ist durchaus realistisch." In der heurigen Saison will er so viele Punkte wie möglich erzielen, um im kommenden Jahr an der U-23-Europameisterschaft teilzunehmen.