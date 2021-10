Zverev holt ersten Wien-Titel mit Sieg über Tiafoe

Der Sieger des mit 2,09 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien heißt Alexander Zverev. Der 24-jährige Olympiasieger aus Deutschland, in der Stadthalle als Nummer zwei gesetzt, setzte sich am Sonntag vor 7.600 Fans gegen den Überraschungsmann Frances Tiafoe nach 1:35 Stunden mit 7:5,6:4 durch. Zverev ist damit der erste deutsche Wien-Sieger seit Tommy Haas 2013 und holte schon den insgesamt 18. Titel seiner Karriere, den fünften in dieser Saison.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Zverev kürt sich zum Wien-Sieger

Zverev, der schon länger für die ATP Finals qualifiziert ist, darf sich über 500 Zähler für das ATP-Ranking und einen Siegerscheck in Höhe von 275.074 Euro freuen. Für Tiafoe blieben 300 Punkte sowie 162.000 Euro als Gage. Der 23-jährige US-Amerikaner wird sich im Ranking von Platz 49 auf 41 verbessern, Zverev bleibt weiterhin Vierter. Im Head-to-Head mit Tiafoe stellte Zverev nun übrigens bereits auf 6:1.