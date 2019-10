Die SN baten Eishockey-Coach Matt McIlvane und Fußballtrainer Jesse Marsch zum Doppelinterview. Herausgekommen ist ein Gespräch über Steuersätze, Teamgeist, US-Politik und warum Salzburg "Utopia" ist.

Gerade einmal 90 Meilen liegen zwischen den Städten am Lake Michigan, in denen Jesse Marsch und Matt McIlvane aufgewachsen sind. Und obwohl sie beide vom selben Fleck in den USA stammen, mittlerweile seit mehreren Jahren zur Sportfamilie von Red Bull ...