Zwei Mal 3:0-Sieg mit Anfeuerungen aus Kanada

Die PSVBG-Teams schlossen am Sonntag eine englische Woche mit klaren Siegen ab. Einige Fans waren weit gereist.

Die PSVBG-Damen siegten in der Bundesliga klar gegen Eisenerz/Trofaiach 3:0, die Herren zeigten gegen VC Mils ihre Stärke und gewannen mit 3:0.

In einem beeindruckenden Spiel besiegten die Salzburgerinnen Eisenerz in 89 Minuten mit 3:0 und sammelten viel Selbstvertrauen für das kommenden Doppel - Wochenende in der Liga und Cup.

"Eisenerz war für uns eine Pflichtaufgabe, wenn es um die Play-Off-Plätze geht", sagte Trainer Ulrich Sernow. "Unsere Service- und Blockleistung waren heute sehr gut und Eisenerz ist daran verzweifelt. Nur im zweiten Satz wurde es sehr spannend, aber wir haben den Kampf angenommen und gezeigt, dass wir auch Endkampf können. Nun können wir uns auf das nächste Doppel-Wochenende vorbereiten. Zwei harte Spiele, Samstag auswärts gegen Klagenfurt und gleich Sonntag auswärts gegen Graz im Cup stehen an."

Kanada-Legionärin Sarah Dedrick hatte ihre Eltern zu Gast und deshalb besonders motiviert: "Es war heute eine große Freude, mit dem Team hier gegen Eisenerz zu spielen. Wir haben gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Eigene Disziplin in der Taktik beim Service und im Block haben unseren Gegner vor große Probleme gestellt. Ich selbst freue mich, dass ich meinen Eltern in der Halle mein Team und eine gute Leistung zeigen konnte."

Männer-Trainerin Ingrida Schweiger zeigte sich sehr zufrieden: "Unser Team hat beim Sieg gegen Mils eine reife kämpferische Leistung gezeigt, die mit dem 3:0-Sieg belohnt wurde. Wir müssen noch an der Konstanz über das ganze Spiel arbeiten. Bisher können wir aber mit dem dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga sehr zufrieden sein."



2. Bundesliga Herren

PSVBG Salzburg gegen VC Mils 3:0 (18,25,13)

1. Bundesliga Damen

PSVBG Salzburg gegen Eisenerz/Trofaiach 3:0 (15,27,20)