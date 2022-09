Jeweils Silber im Speedbewerb gab es bei den Staatsmeisterschaften der Kletterer für Salzburg.

Lukas Knapp (Naturfreunde Salzburg), der vor kurzem bei der EM in München am Start war und die Top-16 erreichte, unterlag im spannenden Finale in Innsbruck gegen Kevin Amon (NÖ). Alexandra Elmer (Tauernkraxxla) wurde ebenfalls nur knapp hinter Laura Stöckler (NÖ) Zweite. Die für Vöcklabruck startende Salzburgerin Sandra Lettner kam im Vorstieg auf den siebenten Platz.