Zwei schwere Verletzungen bei Salzburgs Volleyballern

Gleich zwei Spieler der PSVBG Salzburg mussten beim Zweitligaspiel gegen Bisamberg mit der Rettung abtransportiert werden. Kapitän Bernhard Richter und Paul Sernow erlitten schwere Knieverletzungen.

Das Pech klebt der PSVBG in dieser Volleyballsaison an den Schuhen. Während die Frauen in der 1. BUndesliga zuletzt drei Spiele wegen Coronafällen absagen mussten, schlug bei den Herren am Samstag der Verletzungsteufel ganz übel zu. Im Zweitliagspiel gegen Bisamberg verletzte sich Kapitän Bernhard Richter am Sprunggelenk, wenige Minuten später erwischte es Hauptangreifer Paul Sernow schwer am Knie. Beide wurden mit der Rettung ins UKH Salzburg gebracht. Nach den ersten Diagnosen fällt Bernhard Richter ein paar Wochen aus und Paul Sernow für den Rest der Saison. Eine Knieoperation steht gleich am Montag auf dem Plan im UKH.

"Der Ausfall von zwei Leistungsträgern tut natürlich sehr weh und macht die nächsten Aufgaben nicht leichter", sagte PSVBG-Obmann Ulrich Sernow. Trainer Carsten Seith sagte: "Alle Spieler müssen nun den Schock verkraften, an sich arbeiten, voll fokussiert sein und in den nächsten Spielen ihre beste Leistung zeigen." Das Resultat war an diesem Abend nebensächlich, die PSVBG unterlag mit 0:3 (-21,-23,-27).