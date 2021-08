Zweifacher Etappensieger Philipsen steigt aus Vuelta aus

Der Belgier Jasper Philipsen hat am Mittwoch als zweifacher Etappensieger der aktuellen Spanien-Radrundfahrt die Tour verlassen. Vor dem Start der 11. Etappe hatte der Alpecin-Fahrer über Fieber geklagt, in Hinsicht auf den weiteren Verlauf der Saison wollte er kein Risiko eingehen. Philipsen belegte bis dahin in der Punktewertung hinter dem Niederländer Fabio Jakobsen den zweiten Platz.

SN/APA/AFP/JOSE JORDAN Philipsen war voll im Kampf um das Grüne Trikot dabei/Archiv