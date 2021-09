Zweite Plätze für Innerhofer-Zwillinge

Die Langstreckenspezialisten vom LC Oberpinzgau waren am Wochenende erfolgreich unterwegs.

Manuel Innerhofer musste sich beim Hochfelln-Berglauf in Bergen (Bayern) über 8,9 Kilometer und 1074 Höhenmeter nur Filimon Abraham aus Eritrea geschlagen geben. In 44:19 Minuten hatte er 1:09 Minuten Rückstand auf den Sieger.

Beim Innsbrucker Stadtlauf (10 km) am Samstag war Hans-Peter Innerhofer zwei Wochen nach seiner Marathonpremiere in Wien wieder am Start. In 31:43 Minuten war er 1:31 Minuten hinter Sieger Thomas Roach (GBR) Gesamtzweiter.