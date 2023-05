Zweite Plätze für Lobnig-Schwestern und LG-Doppelzweier

Das Geschwisterpaar Magdalena und Katharina Lobnig im Doppelzweier sowie Louisa Altenhuber und Lara Tiefenthaler im Leichtgewichts-Doppelzweier haben beim Weltcup-Auftakt in Zagreb zweite Plätze geholt. Die Lobnig-Schwestern mussten sich am Sonntag nur den überlegenen Schweizerinnen Fabienne Schweizer und Lisa Lötscher geschlagen geben. Altenhuber/Tiefenthaler hatten ebenfalls gegen ein Schweizer Boot nur knapp das Nachsehen. In drei Wochen folgt die EM in Bled.

