Zweite schwere Pleite für Golden State Warriors

Die Golden State Warriors haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA auch ihr zweites Saisonspiel deutlich verloren. "Ich glaube, im Moment wissen wir gar nicht, was Defensive heißt", erklärte Draymond Green nach dem 92:120-Debakel am Sonntag gegen Oklahoma City Thunder. Die Los Angeles Lakers mit LeBron James konnten sich hingegen mit 120:101 gegen die Charlotte Hornets durchsetzen.

SN/APA (AFP/GETTY)/Sean M. Haffey 20 Punkte und zwölf Assists von LeBron James für die Lakers