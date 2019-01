Zweites Mal Bronze für Steu/Koller bei Rodel-WM

Thomas Steu und Lorenz Koller haben bei der Kunstbahn-Rodel-WM in Winterberg am Samstag ihre zweite Medaille gewonnen. Am Tag nach Rang drei im Sprint holte das ÖRV-Duo auch im Doppelsitzer-Hauptbewerb Bronze. Der 24-jährige Vorarlberger und der 24-jährige Tiroler hatten im Ziel 0,141 Sekunden Rückstand auf die deutschen Sieger Toni Eggert/Sascha Benecken.

SN/APA (dpa)/Caroline Seidel Thomas Steu/Lorenz Koller im Eiskanal in Winterberg