Zweitgereihte Pliskova bei French Open gegen Ostapenko out

Die als Nummer zwei eingestufte Tschechin Karolina Pliskova ist am Donnerstag bei den Tennis-French-Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 28-Jährige unterlag der Lettin Jelena Ostapenko in 69 Minuten recht glatt 4:6,2:6. Schon in der ersten Runde bei einem Dreisatzsieg gegen die Ägypterin Mayar Sherif hatte Pliskova einige Mühe. Ostapenko ist die French-Open-Siegerin von 2017, die ungesetzte 23-Jährige rangiert aktuell nur auf Weltranglistenposition 43.

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Jelena Ostapenko schlug Karolina Pliskova

Quelle: APA