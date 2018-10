Zwillinge verliefen sich am Gaisberg

Einen Tag nach ihrem Doppelsieg auf der Festung wurden Hans-Peter und Manuel Innerhofer beim Gaisbergtrail disqualifiziert.

Am Samstag hatten sich Manuel und Hans-Peter Innerhofer auf der Festung noch als Sieger feiern lassen. Einen Tag später standen sie mit hängenden Schultern im Ziel am Kapitelplatz. Knapp 2,5 Minuten Vorsprung auf Robert Gruber hatten am Ende nicht gereicht, um sich am Gaisberg den Gesamtsieg beim TrailAmadeus zu sichern. Die beiden verliefen sich auf dem Weg vom Gipfel in die Stadt und wurden letztlich disqualifiziert.

"Das ist natürlich ärgerlich", gesteht Organisator Josef Gruber. "Das hat uns um ein tolles Finale gebracht. Denn Robert Gruber hat als Downhill-Spezialist seinen Rückstand auf Manuel Innerhofer stetig verkürzt." Falsch abgebogen waren dann alle drei. Doch während Gruber schnell wieder den richtigen Weg fand und am Ende einsam als Gesamtsieger ins Ziel lief, passierten die Innerhofer-Zwillinge die Zeitkontrolle am Campingplatz in Aigen nicht korrekt und wurden aus der Wertung genommen.

Sieger Gruber konnte sein Glück kaum fassen, hatte er doch am Vortag die Innerhofer-Brüder noch als nicht zu schlagen eingeschätzt. "Mit meinem Rückstand vom Festungstrail hat es für mich nur Vollgas gegeben. Als ich dann auf der Gaisbergspitze zu Hans-Peter aufgeschlossen habe, habe ich wieder an ein spannendes Rennen geglaubt", erzählt der Laufsportler aus Hof, der schließlich seinen bereits dritten Gesamterfolg beim TrailAmadeus feierte. Bei den Damen siegte die Kremserin Julia Fedrizzi.

