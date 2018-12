Zwölf Mann starteten unmittelbare Handball-WM-Vorbereitung

Mit einer großen Portion Optimismus und viel Individualtraining sind Österreichs Handballmänner am Donnerstag in die letzte Vorbereitungsphase vor der WM in Dänemark und Deutschland (10. bis 27. Jänner) gestartet. Noch fehlen fünf Deutschland-Legionäre, sie stoßen zum Vorbereitungsturnier in Innsbruck (4. - 6. Jänner) zum Team von Trainer Patrekur Johannesson.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Teamchef Patrekur Johannesson